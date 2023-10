Cristiano Ronaldo cuore d'oro: la sorpresa che fa commuovere Dzeko e Pjanic

Giornata speciale in Bosnia, dove stasera andrà in scena la partita tra i padroni di casa e il Portogallo, primo e già qualificato ai prossimi campionati Europei. Ieri i figli e i nipoti di Dzeko e il figlio di Pjanic sono stati ospiti di Cristiano Ronaldo all'allenamento del Portogallo. Non era scontato. L'attaccante ex Real, Juve e United ha accolto le due famiglie senza tirarsi indietro. Dzeko e Pjanic, entrambi ex Roma, si sono commossi.