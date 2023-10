ROMA - Marco Verratti ha da poco cominciato un nuovo capitolo della sua carriera in Qatar, all'Al-Arabi, dopo una lunga militanza in Francia al Paris Saint Germain. Ma il centrocampista abruzzese, ora 30enne, ha già chiare le idee su dove terminare la sua storia calcistica: "Prima di ritirarmi - ha spiegato Verratti ai microfoni di Rete8 - credo che tornerò a giocare nel Pescara. Lo farò per i miei amici e la mia famiglia, intanto adesso guardo sempre le partite dei biancazzurri in tv".