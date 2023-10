Clamoroso, il Santos di Marcos Leonardo perde 7-1: tifosi furibondi

Tifosi in rivolta e inferno dietro l'angolo. Il Santos, che non è mai retrocesso nella sua storia, sta attraversando una profonda crisi di risultati. Non si tratta di un club qualsiasi in Brasile: infatti qui hanno giocato sia Pelè che Neymar. Nell'ultimo turno del Brasileirão, il Santos ha perso con il punteggio di 7-1 contro l'Internacional. Non ha funzionato nulla, neanche Marcos Leaonardo, l'attaccante che è stato inseguito a lungo dalla Roma durante l'estate.