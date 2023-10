Festa Milinkovic, Ibanez sbaglia porta: Al Hilal-Al Ahli finisce 3-1

Al Hilal-Al Ahli, scontro di alta classifica in Saudi Pro League, è finito con il punteggio di 3-1. In campo c'era una sorta di derby di Roma. Milinkovic a difendere i colori dell'Al Hilal contro Ibanez, lì nella retroguardia dell'Al Ahli. Ha vinto a mani basse l'ex biancoceleste che ha sbloccato la sfida realizzando l'1-0. Non all'altezza la prestazione dell'ex Roma che si è fatto ammonire e poi ha sbagliato porto, firmando anche l'autogol valido per il definitivo 3-1.