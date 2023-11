Carabao Cup, Il West Ham batte l'Arsenal. Crolla lo United

Emozioni, gol e sorprese negli ottavi di finale della Carabao Cup. Il West Ham batte nettamente l'Arsenal. Gli uomini di Moyes si impongono per 3-1, grazie alle reti di Kudis, Bowen e all'autorete di White. In pieno recupero il gol della bandiera per gli ospiti, firmato da Odegaard. Il Chelsea batte 2-0 il Blackburn Rovers, grazie ai sigilli di Badiashile e Sterling.