Copacabana di sangue: scontri tra tifosi e polizia per la finale di Libertadores

Tutto avrebbe avuto inizio quando circa cento tifosi della Fluminense si sarebbero diretti nella Fan Zone organizzata dalla Conmebol per i tifosi del Boca nei pressi, appunto, della spiaggia di Copacabana. Inizialmente lo scambio si era limitato ad alcuni cori e insulti, ma nel giro di poco tempo le due tifoserie sono arrivate allo scontro. Una situazione che è poi definitivamente degenerata all'arrivo della polizia brasiliana che avrebbe sparato proiettili di gomma e gas lacrimogeni verso i tifosi. Gli scontro sono continuati fino al tardo pomeriggio e l'allerta in Brasile è altissima visto che le stime parlano di circa 100-150 mila tifosi argentini in arrivo per la finale di Libertadores.