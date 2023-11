Lucescu lascia la panchina della Dinamo Kiev e annuncia: "Mi ritiro"

Lucescu lascia il calcio: "Tutto ha una fine"

Nella conferenza stampa post-partita, il 78enne nativo di Bucarest si è poi congedato dal calcio così: "Era la mia ultima partita, ho salutato tutti i giocatori. Li ringrazio", le parole di un Lucescu visibilmente emozionato. "Avrei voluto chiudere in modo diverso, ma tutto ha una fine: la carriera nel calcio, l'amore, la vita. Tutto inizia e tutto finisce".

Lucescu, un passato in Italia

Il tecnico classe 1945 ha iniziato la carriera da allenatore nella stagione 1982/83, vincendo ben 37 trofei in 41 anni: gli stessi di Pep Guardiola e alle spalle del leggendario Sir Alex Ferguson, primatista con 49 successi. Lucescu ha allenato anche in Italia: al Pisa nella stagione 1990/91, poi al Brescia (due volte, dal 1991 al 1995 e poi nella stagione 1995/96), alla Reggiana (nel 1996) e all'Inter, coi nerazzurri guidati dopo l'esonero di Simoni durante la tormentata stagione 1998/99, chiusa in ottava posizione da Ronaldo e compagni.