"Mbappé è uno stupido": Felipe Melo non si contiene e insulta

Felipe Melo e la stoccata a Mbappé, cosa ha detto?

Felipe Melo ha sottolineato: "Mbappé è uno stupido. Ha segnato tre gol in finale ma l'Argentina è diventata campione e Messi è il migliore del mondo. Ha ancora molto da imparare, non può parlare di calcio sudamericano. Sicuramente è un grande giocatore, che vincerà 3 o 4 Palloni d'Oro, ma deve tenere la bocca chiusa". Inoltre ha sottolineato: “Vengono dall'Europa per cercare giocatori qui, non in Francia. Per fortuna non ho avuto la possibilità di giocare contro di lui, per fortuna non so se per me o per lui".