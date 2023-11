Il fratello di Rashford nei guai: arrestato. A scatenarlo i messaggi nel telefono della sua fidanzata

Marcus Rashford , attaccante del Manchester United, sta vivendo un periodo abbastanza controverso. C'è voluta anche l'espulsione nel match di Champions League contro il Copenaghen a complicare le cose. Il giovane è scioccato per via dell'arresto del fratello e agente Dane , costretto a comparire in tribunale con l'accusa di violenza domestica.

Dane Rashford: cosa è successo a Miami

Il fratello agente della stella dello United come detto, è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito la sua fidanzata dopo aver scoperto messaggi sul suo telefono da parte di un calciatore della Premier League. La coppia si trovava in vancanza negli Stati Uniti, a Miami e Dane è stato trattenuto per due notti in cella. Grazie alla sorella, che ha pagato una cauzione di 1500 dollari, è riuscito ad uscire e adesso dovrà comparire in tribunale il 27 novembre. Lui continua a dichiararsi non colpevole, con la magistratura che cercherà di fare luce sull'accaduto.