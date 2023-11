Nainggolan in Indonesia, il discorso ai giovani è da brividi

Uno che ha giocato da protagonista in Serie A con le maglie di Roma e Inter e che si è conquistato la nazionale belga sa come parlare ai giovani che sognano di raggiungere i livelli più alti del calcio mondiale. Per questo Radja Nainggolan è stato invitato da Erick Thohir , ex presidente dell'Inter, nel ritiro della nazionale indonesiana per consigliare i ragazzi dell'Under 17, reduci dall'1-1 contro l'Ecuador nel Mondiale di categoria. E il suo discorso è stato davvero toccante.

Il discorso di Nainggolan

Con un post su Twitter Thohir ha pubblicato cosa Nainggolan ha detto ai giovani calciatori dell'Indonesia: "Ieri sera ho incontrato i giocatori della Nazionale Under 17 per motivarli dopo l'1-1 contro l’Ecuador. Questa mattina ho chiesto a Radja Nainggolan di dare motivazioni e input ai giocatori. L'esperienza di Radja di aver giocato in uno dei migliori campionati d'Europa sarà sicuramente molto utile affinché i giocatori possano fare meglio nella prossima partita. Radja ha consigliato ai giocatori di non pensare al risultato finale. Focus sulla partita da 90 minuti, con tanto lavoro in campo. Bisogna tirare fuori le migliori capacità, perché questa è un'occasione d'oro per giocare la Coppa del Mondo. Questo è l'inizio della carriera calcistica dei giocatori".