Il Belgio vince senza Lukaku: 1-0 alla Serbia di Vlahovic

LOVANIO (BELGIO) - Vittoria in amichevole per il Belgio, che senza Lukaku ( lasciato a riposo dal ct Tedesco ) ha battuto 1-0 la Serbia nell'amichevole andata in scena allo stadio 'Den Dreef' di Lovanio.

Belgio-Serbia 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Senza Lukaku il Belgio piega la Serbia di Vlahovic

A indirizzare la gara la rete segnata in avvio (2') da Carrasco e che ha costretto a inseguire la Serbia, orfana dell'ex laziale Sergei Milinkovic-Savic e guidata in campo dallo juventino Vlahovic, titolare come il torinista Radonjic e Samardzic dell'Udinese (dentro nella ripresa l'altro juventino Kostic e Milenkovic della Fiorentina; solo panchina invece per i torinisti Ilic e Vanja Milinkovic-Savic, il sampdoriano Stankovic e Racic del Sassuolo). Una rete che gli ospiti non sono riusciti a rimontare e che è bastata al Belgio per festeggiare la vittoria.