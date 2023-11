Luis Diaz in gol col Brasile, il papà dopo il rapimento scoppia in lacrime

Grande emozione e felicità per Luis Diaz. L'attaccante colombiano ha ritrovato il gol in nazionale segnando una doppietta contro il Brasile nella gara valida per le qualificazioni mondiali. A fare il tifo per lui dagli spalti c'era il papà a cui il figlio ha dedicato le reti. Il papà del bomber del Liverpool ha sentito in modo particolare questa partita.