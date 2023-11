Messi furibondo, mai visto così: "Uruguay, i giovani imparino il rispetto"

Argentina, lo sfogo di Messi

Il pallone d'Oro in carica ha espresso tutta la propria frustrazione per quanto è accaduto nel post partita: "Contro l’Uruguay è sempre così. Preferisco non dire quello che penso, ma questi giovani devono imparare dai più grandi perché questa Classica è stata sempre intensa ma con rispetto. È stato difficile per noi giocare, loro sono intensi, veloci e fisici. Non riuscivamo a trovare il modo di avere la palla e avere un possesso lungo".