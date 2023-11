Spagna, Rubiales squalificato per 3 anni dal Tribunale amministrativo

Il Tribunale amministrativo dello Sport spagnolo (Tad) ha squalificato l'ex presidente della federcalcio spagnolo, Luis Rubiales per un periodo di tre anni. La sospensione è stata imposta in due fasi. Il primo per un anno e mezzo per il bacio 'rubato' a Jennifer Hermoso dopo la finale dei Mondiali della Spagna contro l'Inghilterra il 20 agosto, il secondo per un anno e mezzo per un gesto osceno durante la stessa partita. Una scena mostra Rubiales che si tocca le parti intime nella tribuna dello Stadium Australia.