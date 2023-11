Le maglie di Messi in Qatar all'asta: le cifre sono pazzesche

NEW YORK - Un lotto di sei maglie indossate da Lionel Messi durante il Mondiale del 2022 in Qatar vinto dall'Argentina, valore stimato 10 milioni di dollari, sarà messo all'asta a dicembre, ha annunciato la società d'aste Sotheby's. Sono le maglie che il capitano dei campioni del mondo ha vestito nei primi tempi delle partite del girone contro Arabia Saudita e Messico, e quelle indossate negli incontri ad eliminazione diretta contro Australia, Olanda, Croazia e Francia in finale.