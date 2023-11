Dibu Martinez perde la pazienza e colpisce un poliziotto durante Brasile-Argentina!

L'Argentina ha superato il Brasile per 1-0 nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali nel maxi girone del Sudamerica. Ma la cornice è stata un inferno. Sugli spalti e anche in campo. Nervi tesissimi pure tra i giocatori: il Dibu Martinez, portiere dell'Aston Villa, ha perso la pazienza provando a colpire un poliziotto che stava sedando la protesta dei tifosi argentini.