Di Maria nei guai, sputi ai tifosi del Brasile: cosa rischia adesso

Nelle ultime 24 ore si è parlato moltissimo della sfida tra Brasile e Argentina, non tanto per quanto accaduto in campo con la vittoria della squadra di Scaloni grazie alla rete di Otamendi, ma soprattutto per il caos accaduto sugli spalti. Prima dell'inizio della gara i tifosi brasiliani e argentini sono venuti a contatto, dopo i ripetuti fischi durante l'inno dell'Albiceleste, e al Maracanà è scoppiato un vero e proprio putiferio con la polizia che è dovuta intervenire in modo massiccio per ripristinare la normalità.