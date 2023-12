Vidal vicino al Boca Juniors: tifosi scatenati per l'indizio social

Vidal flirta con il Boca: l'indizio su Instagram

Una mano davanti la faccia e in bell'evidenza i colori della felpa gialloblù, i colori degli argentini. Anche nella seconda foto, dove ci sono le scarpe, regnano i colori del Boca. Questa la descrizione del post: "Con forza di volontà e coraggio puoi superare qualsiasi ostacolo sul tuo cammino!!! Carichi per un'altra giornata di lavoro". Il cileno attualmente è sotto contratto con l'Athletico Paranaense, però per un infortunio al ginocchio non gioca con i brasiliani ormai dallo scorso settembre.