Bufera al Benfica, Cabral fa un gestaccio ai tifosi. Schmidt pronto a dimettersi!

Momento complicatissimo in casa Benfica , dopo il pareggio contro la Farense . Alcuni tifosi infatti, secondo quanto riferito dall'emittente CMTV, sono riusciti ad entrare nel parcheggio dello stadio da Luz e successivamente hanno tentato di avvicinarsi all'area dove erano parcheggiate le auto dei giocatori. Solo il pronto intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio, ma non ci sono state identificazioni e arresti. La tensione è però salita, dopo un gestaccio fatto ai tifosi dell'ex Fiorentina Arthur Cabral prima di andare via.

Benfica, Schmidt pronto a salutare tutti

La polveriera è ulteriormente alimentata dalle parole del tecnico Roger Schmidt, molto irritato dal lancio di oggetti in campo dopo la sostituzione di Joao Neves: "Ringraziamo chi ci ha sostenuto fino all'ultimo secondo. Chi non si è comportato bene, se ne può restare a casa. Se il problema sono io, se il Benfica ha bisogno di un allenatore che possa fare le sostituzioni che vogliono i tifosi, non c'è problema, io me ne vado e lascio il posto a qualcuno migliore di me".