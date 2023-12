Ronaldo contro Messi si farà! Ecco quando si giocherà The Last Dance

Quando si giocherà The Last Dance?

Il match tra Messi e Ronaldo, denominato The Last Dance, si giocherà il prossimo primo febbraio alla Kingdom Arena di Riyadh. A sfidarsi in amichevole, ovviamente, saranno l'Inter Miami e l'Al Nassr per un confronto già nostalgico che chiuderà un'era in cui i due fuoriclasse sono stati protagonisti indiscussi nel mondo del calcio e non solo. In totale hanno conquistato tredici palloni d'oro e tantissimi trofei, rivelandosi tra i calciatori più forti della storia.