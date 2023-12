Processo per Galtier, chiesti 12 mesi per razzismo all'ex Psg

È arrivato dal Qatar e alle 8.30 del mattino era già in tribunale a Nizza per il processo, durato tra una pausa e l’altra 12 ore. Christophe Galtier, attuale allenatore dell’Al Duhail, era accusato di molestie morali e discriminazione razziale e religiosa per fatti accaduti durante la sua permanenza in Costa Azzurra nella stagione 2021/2022.