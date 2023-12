Lavezzi, misteri e paure: tutto quello che è successo in Uruguay prima del ricovero

Paura e delirio (di notizie) a Punta del Este. Ezequiel Lavezzi è stato trasportato d’urgenza all’alba di ieri al Sanatorio Cantegrill, struttura dell’istituto privato Asistencial Medica che nel 2000 ospitò anche Maradona in gravissime condizioni, e poi ricoverato con una clavicola fratturata e alcune escoriazioni rimediate in circostanze piuttosto confuse nel corso di una festa, un party di Natale, andato in scena nella sua splendida villa con vista sul mare di Arenas de José Ignacio, una manciata di chilometri dal gioiello della costa atlantica dove tanti argentini come lui - soprattutto i vip - trascorrono le vacanze natalizie che dall’altro capo del mondo s’intrecciano con l’estate sudamericana. Le condizioni del Pocho sono buone - aspetto primario - ma prima di registrare le versioni ufficiali è stato scritto un giallo: «Lavezzi sarebbe stato accoltellato nel corso di una discussione familiare per una questione di soldi», la notizia diffusa dal quotidiano uruguaiano, El Observador, citando fonti di polizia del dipartimento di Maldonado (che comprende anche Punta del Este). Un caso smentito dalla famiglia Lavezzi: «È caduto in casa, scivolato su una scala, mentre cambiava una lampadina», la versione ufficiale. E in questo modo si sarebbe procurato sia la frattura, sia le escoriazioni. Forse un taglio.