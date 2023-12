Gargano, grigliata con gli avversari: "Non gli rinnoveremo il contratto"

Walter Gargano ha 39 anni ma è ancora in attività. L'ex centrocampista uruguaiano del Napoli , che in Italia ha vestito anche le maglie di Inter e Parma prima di tornare in Patria nel 2017, è al centro di un singolare caso. Dopo due stagioni nel Monterrey , Gargano si era trasferito al Peñarol e, dopo sei stagioni, è passato al River Plate Montevideo con cui ha firmato un contratto annuale lo scorso 6 febbraio.

Gargano silurato dal presidente del River Plate Montevideo

Il presidente del club sudamericano ha, però, annunciato che non rinnoverà l'accordo per motivi disciplinari: "Il suo atteggiamento non va più bene. Non si è comportato da calciatore professionista. Dopo la sconfitta nella Copa Sudamericana è andato a fare una grigliata con i giocatori del Peñarol" ha sbottato Fabián Motta a Carve Deportiva.