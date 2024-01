Benzema, mistero risolto: l'Al Ittihad fa chiarezza. Dove era finito

Nessun giallo: "Karim Benzema è andato a Madrid per motivi personali, ha chiesto tre giorni di permesso che il club gli ha concesso". L'Al Ittihad, per bocca di un dirigente, fa sapere alla stampa spagnola che non c'è stata stata nessuna "fuga" dell'ex Real, che dopo la brutta sconfitta con l'Al Nassr e le tante critiche ricevute aveva deciso di chiudere i suoi account social, saltando poi gli ultimi giorni di allenamento del 2023 e finendo fuori dai convocati per la gara di sabato, alla fine rinviata per questioni logistiche legate al maltempo.