Quanto guadagna chi vince la Coppa d'Africa: c'é un maxi premio

Manca sempre meno al fischio d'inizio della nuova edizione della Coppa d'Africa, che vedrà protagonisti tanti calciatori che militanao attualmente in Serie A. Aumenta del 40% anche il montepremi finale del torneo, come confermato dalla CAF (Confédération Africaine de Football). Un motivo in più per partecipare alla competizione continentale e fare bene dinanzi agli occhi attenti degli addetti ai lavori.