Terry dedica il premio a Vialli: il messaggio che ha commosso tutti

Momento emozionante sul palco di Dubai, in occasione della premiazione di John Terry , ex capitano del Chelsea . Il difensore inglese ha ricevuto il "premio alla carriera" e ha deciso di dedicarlo alla memoria di Gianluca Vialli , allenatore che lo fece esordire con i Blues.

La bellissima dedica di John Terry a Gianluca Vialli

Questo il messaggio con cui John Terry ha commosso tutti: "Per me è un grande onore essere qui e vincere questo premio. I premi individuali sono fantastici da vincere, ma sono impossibili da vincere senza compagni e senza allenatore. Vorrei dedicare questo premio all'allenatore che mi ha fatto debuttare con il Chelsea, Gianluca Vialli, che è venuto a mancare un anno fa. Luca è stato un manager che ha creduto in me, mi ha dato la mia prima possibilità con il Chelsea e questo premio è per te, Luca".