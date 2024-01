Coppa di Francia, esulta il Psg: poker all'Orleans, Mbappé super

Missione compiuta per il Psg. La squadra di Luis Enrique ha affrontato in Coppa di Francia la compagine dell'Orleans, militante in terza serie. Il risultato finale è stato di 4-1. Il gol del vantaggio l'ha siglato Mbappé dopo 16 minuti di gioco. Nella ripresa, il PSG ha dilagato con il secondo gol di Mbappé e le realizzazioni di Ramos e Mayulu, su assist dello stesso Mbappé. La rete della bandiera dei padroni di casa è stata di Saint-Ruf, quando il punteggio era sul 3-0. Con questa vittoria, il Paris Saint Germain passa agli ottavi di finale della competizione.