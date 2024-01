Coppa d’Asia, Roberto Mancini porta l’Arabia Saudita agli ottavi senza brillare

Sorriso a metà per Roberto Mancini. Il commissario tecnico dell’Arabia Saudita, dopo l’esordio con il brivido, ha centrato la prima missione in Coppa d’Asia, cioè portare la sua nazionale agli ottavi di finale. L’obiettivo è stato raggiunto con un turno d’anticipo. Merito del 2-0 confezionato contro il modesto Kyrgyzstan. E’ stata una partita non brillante, calcolando la doppia espulsione per gli avversari (la prima al 9’ del primo tempo). Sono andati a segno Kanno nel primo tempo e Al Ghamdi nella ripresa, ma nel complesso la prestazione non è stata da ricordare.