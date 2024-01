Cristiano Ronaldo mostra gli addominali: perché la foto è diventata virale

Migliaia di commenti, milioni di like, social impazziti. Una semplice foto scatena la reazione dei fan di Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese, ex Juventus , oggi all'Al-Nassr, posa a torso nudo , mostra gli addominali, è in perfetta forma fisica e lo fa notare, non si nasconde.

Ronaldo e l'ultimo scatto che fa impazzire i social

Lo scatto è diventato virale nel giro di poche ore, oltre duecentomila i messaggi, i like sono quasi dodici milioni. "Grazie per le benedizioni" scrive Ronaldo mentre sorride nello scatto in cui è taggata anche la sua dolce metà, Georgina. Tra i commenti tantissimi tifosi e suoi fan che lo elogiano, gli fanno i complimenti. Ronaldo, 39 anni lunedì prossimo, "sembra un ragazzino" gli scrivono in molti. La foto non mente.