Messi, non c'è pace dalla Cina: "Cancellate due amichevoli dell'Argentina"

Non hanno fine le polemiche dalla Cina nei confronti di Lionel Messi. Il governo non ha digerito il mancato utilizzo del fuoriclasse argentino nel corso dell'amichevole tra l'Inter Miami e l'Hong Kong, con il club statunitense che ha poi comunicato l'indisponibilità per infortunio del calciatore. La permanenza in panchina di Messi ha deluso e non poco i tantissimi tifosi accorsi allo stadio, con il governo cinese che sin da subito ha promesso dei provvedimenti.