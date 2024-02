Il Getafe annuncia Mbappé ma c'è un problema: tifosi scatenati sui social

Kylian Mbappé si prepara a lasciare il Psg al termine di questa stagione sportiva. Nel futuro del fuoriclasse francese sembra esserci solo il Real Madrid di Carlo Ancelotti, club che insegue da tempo il classe '98. In Spagna, del resto, già si scherza sulla possibilità di veder giocare nella Liga l'ex Monaco: simpatico, in tal senso, il post pubblicato sui social dal Getafe, che ha annunciato l'ingaggio di Mbappé su X, vestendo la stella della Francia con la maglia del club. Il fotomontaggio è diventato in pochi minuti virale, scatenando migliaia di commenti.