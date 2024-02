Suarez: "Avrei potuto giocare nel Real Madrid, ma il morso a Chiellini..."

Luis Suarez avrebbe potuto giocare con il Real Madrid. A rivelarlo è stato l'attaccante, ora all'Inter Miami con Messi, nel corso di in un'intervista a "La Mesa". Suarez ha spiegato: "Nel 2014 il mio agente ha parlato con il Real Madrid. Prima del Mondiale 2014, il Real Madrid voleva ingaggiarmi e tutto andava per il verso giusto. Pensavano di vendere Benzema all'Arsenal, era già tutto fatto".