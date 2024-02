Klopp al Bayern Monaco? Arriva l'annuncio del suo agente

Jurgen Klopp non sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco . Nonostante il suo nome sia nell'elenco dei possibili successori di Tuchel , che saluterà a fine stagione , l'attuale tecnico del Liverpool si fermerà per un anno e dunque non raccoglierà l'eredità dell'ex Chelsea a Monaco.

Cosa ha detto l'agente di Klopp?

Ad annunciarlo è stato il suo agente Marc Kosicke intervenuto a Sky Sport DE: "Jurgen non allenerà un club o una nazionale per un anno dopo la fine di questa stagione. I piani non sono cambiati". Klopp, dunque, si prenderà una pausa non appena terminerà questa stagione.