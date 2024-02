Alexander-Arnold assume guardia del corpo: il motivo è una donna

Anno particolarmente complicato, l'ultimo, vissuto da Trent Alexander-Arnold . Il terzino del Liverpool e della nazionale inglese, infatti, è stato perseguitato da una fan impazzita di sesso . Il racconto è del Sun che nei dettagli spiega cosa è accaduto. La stella del Liverpool, anni 25, ha assunto una guardia del corpo e un investigatore privato per difendersi.

Alexander-Arnold vittima di stalking: cosa è successo

Ha cambiato numero di cellulare, installato telecamere a circuito chiuso e allarmi e ha fatto controllare la posta dopo aver ricevuto lettere e materiali osceni. La donna si è presentata a casa sua e anche al campo di allenamento del Liverpool. Per questo è stato consigliato al terzino di evitare di pubblicare post sui social per non dare notizia dei propri spostamenti. Anche la sua famiglia è stata terrorizzata dall'insistenza della donna tra messaggi osceni e, si legge, "lettere sconvolgenti".