Il Liverpool vince e Darwin Nunez salta da infortunato: Klopp incredulo

Liverpool, cosa ha fatto Darwin Nunez?

Klopp ha dovuto fare fronte a una vera e propria emergenza nel reparto avanzato, considerate le numerose assenze. Tra queste c'era anche quella di Darwin Nunez che non era disponibile per infortunio. Al triplice fischio dell'arbitro, l'attaccante non si è trattenuto, scendendo di corsa in campo e saltando il tabellone pubblicitario senza alcun problema, per poi festeggiare insieme ai compagni di squadra. Una esultanza che ha "allibito" lo stesso Klopp che nel post gara ha commentato così in maniera gioiosa: "Darwin Nunez e Szoboszlai non sono in forma, ecco perché non hanno giocato, ma durante i festeggiamenti sembravano al 100% quindi dovrò parlarne con il dipartimento medico".