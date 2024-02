Coppa di Francia, Valenciennes in semifinale: Rouen ko ai rigori

La favola del Rouen in Coppa di Francia è finita ai quarti di finale . Ironia della sorte, a fermare la corsa del club che milita in terza serie , che ha fatto parlare di sé per aver eliminato Tolosa e Monaco , non stata una squadra di Ligue 1 ma di Ligue 2 : il Valenciennes ha vinto ai calci di rigore dopo i gol di Oyewusi e Loppy nei tempi regolamentari.

Decisivi gli errori di Sahloune e Allee

Gli ospiti sono passati in vantaggio al 26', ma sono stati riacciuffati all'ultimo respiro da Loppy, che al 91' ha ribadito in rete il calcio di rigore che Louchet gli aveva parato. Niente supplementari, come da regolamento, e proprio dagli undici metri si è decisa la qualificazione. Gli errori di Sahloune e Allee sono stati fatali per i padroni di casa rendendo vane le trasformazioni di Loopy e Barnasque, dato che nel Valenciennes ha sbagliato solo Vanema mentre Cuffaut, Flamarion, Banse e Lilepo hanno gonfiato la rete. Il Valenciennes incontrerà in semifinale la vincente diLe Puy-en-Velay-Rennes in programma domani, 29 febbraio, alle 20:45.