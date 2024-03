Terrore a Southampton: terribile incendio davanti allo stadio

Lo stadio di Southampton è stato evacuato dopo essere stato avvolto dal fumo mentre un enorme incendio infuriava davanti ai suoi cancelli. Come riportato dal Sun, il St Mary's Stadium è stato coperto da una fitta nuvola nera mentre le fiamme divampavano in una fabbrica in una zona industriale lì accanto, a poche ore prima del match di Championship di stasera contro il Preston.