Clamoroso in Inghilterra: tiro parato dal difensore, l'arbitro non se ne accorge

Clamorosa svista arbitrale in Inghilterra. Un episodio sta facendo discutere, un errore grave sfuggito all'occhio umano ma non alle telecamere e successivamente al web. Nel corso di QPR-West Brom, match di Championship finito 2-2, dove non c'è il Var, il direttore di gara non si è reso conto di una parata compiuta da un giocatore di movimento e non dal portiere.