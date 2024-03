Incredibile in Giappone, il Kyoto batte il Kawasaki con gol di... Kawasaki

Curioso quanto accaduto nel corso del match tra Kawasaki Frontale e Kyoto Sanga , giocato sabato scorso allo Stadio Uvance Todoroki, valido per la terza giornata della J1 League, il massimo campionato del Giappone.

Cosa è successo in J1 League?

A vincere la sfida per 1-0 è stata la squadra ospite, il Kyoto Sanga, ma la particolarità del risultato è data dal marcatore dell'incontro: a segnare contro il Kawasaki Frontale è stato... Kawasaki! Il calciatore del Kyoto ha messo a segno il gol della vittoria al 20' del secondo tempo, al termine di un lungo batti e ribatti in area. Incontenibile la gioia dopo il gol di Soto Kawasaki, 22enne centrocampista cresciuto nel Kyoto, squadra promossa nel massimo campionato giapponese nel 2022. Kawasaki, dello scorso anno, è entrato nel giro della nazionale giapponese, con un paio di convocazioni pur senza debuttare. L'omonimia con la squadra avversaria ha suscitato più di un sorriso e acuito la beffa per i padroni di casa.