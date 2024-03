"Guai per Promes: condannato a 6 anni di carcere per traffico di droga"

Guai per l'ex calciatore del Siviglia e dell'Ajax, oggi allo Spartak Mosca, Quincy Promes. L'attaccante, infatti, secondo quanto riferito da Sport, è stato condannato a sei anni di carcere per aver trafficato più di 1350 chili di cocaina in due spedizioni dal Brasile al porto di Anversa quattro anni fa, nel 2020.