Deschamps e la squalifica di Pogba per doping: "Ci siamo parlati..."

In seguito alla diramazione dei convocati per le amichevoli contro Germania e Cile, il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha commentato anche della squalifica di Paul Pogba , sanzionato con una pena di quattro dopo essere risultato positivo al controllo antidoping a settembre.

Deschamps: "Auguro a Pogba di..."

Queste, infatti, le parole dell'allenatore su quanto accaduto: "Ho parlato con lui, moralmente e psicologicamente è stato un duro colpo. Metterà tutte le sue forze per difendersi. Il giudizio è stato molto pesante da sopportare dopo tutto quello che ha passato. Non mi piace avere posizioni categoriche ma gli auguro che possa riscoprire il piacere di stare in campo e di giocare".