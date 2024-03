Bufera in Turchia: il Fenerbahce può ritirarsi dal campionato

Il calcio turco è in un momento estremamente delicato . Negli occhi di tutti ci sono ancora le immagini dell'invasione di campo degli ultras del Trabzonspor che hanno aggredito i giocatori del Fenerbahce . Una brutta situazione che ha costretto la squadra di Dzeko e compagni a riflettere sui provvedimenti di prendere, tra cui quello del ritiro dal campionato.

Fenerbahce, si valuta il ritiro dal campionato

In un comunicato, il club ha annunciato di voler adottare misure forti contro quanto successo dopo la vittoria in trasferta contro il Trabzonspor. Il Consiglio d'Amministrazione del Fenerbahce ha convocato un'assemblea generale straordinaria per domani, martedì 2 aprile. L'ordine del giorno sarà quello di "valutare quali azioni intraprendere, compreso il ritiro della nostra squadra di calcio A dalla Superlega, sulla base degli eventi accaduti durante la partita di Superlega giocata la notte del 17 marzo 2024 e dei recenti eventi del calcio turco".