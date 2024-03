Francia, l'infortunio di Griezmann interrompe un record clamoroso

Griezmann non sarà a disposizione di Deschamps per le sfide amichevoli contro Germania e Cile , in programma, rispettivamente, il 23 e il 26 marzo prossimi. L'attaccante dell'Atletico Madrid è stato sostituito dal laziale Guendouzi , ma la notizia della sua assenza per infortunio ha fatto scalpore per un motivo ben preciso.

Griezmann e l'incredibile primato con la Francia

Saltando il match con la Germania, per Griezmann si interrompe una lunghissima striscia di presenze con la maglia della nazionale francese. L'attaccante ha fatto registrare la cifra monstre di 84 partite consecutive per i colori del proprio paese, scendendo in campo con assoluta regolarità negli ultimi sette anni. L'ultima volta in cui non è partito dal primo minuto risale al 13 giugno 2017, quando la Francia sfidò l'Inghilterra in amichevole. Una vita fa.