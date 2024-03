Francia, Henry e la possibile convocazione di Mbappé alle Olimpiadi: "Non mi sono mai..."

Thierry Henry , commissario tecnico della Francia Under 21 , non ha mai nascosto la sua volontà di voler convocare Kylian Mbappé per le Olimpiadi che si terranno quest'estate a Parigi . Per la manifestazione, infatti, le nazionali maschili potranno convocare i giocatori nati dal 1° gennaio 2001 in poi e tre fuori quota .

Tra le idee dell'ex Arsenal, quindi, ci sarebbe anche quella di chiamare la stella del PSG promessa sposa del Real Madrid, come dichiarato ai microfoni di AS : "Non mi sono mai fermato al primo no. Vediamo cosa possiamo fare. Proviamo a vedere se possiamo discutere, se possiamo essere ricevuti... Non è facile. Non vogliamo essere disfattisti, ma la decisione spetta ai club".