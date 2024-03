Scontro con l'arbitro Ferrieri Caputi e l'azione si ferma: la giocatrice dell'Ajax cade a terra

Disavventura per l'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi. Un episodio divenuto virale con un video sui social. Nel corso del quarto di finale della Champions League femminile tra Ajax e Chelsea, il fischietto italiano ha involontariamente interrotto un'azione di gioco.

Cosa è successo durante la Champions femminile?

L'arbitro è andata ad opporsi col corpo a Danique Noordam, centrocampista, che stava correndo verso il pallone. La numero 10 dell'Ajax è caduta a terra, si è rialzata poco dopo, l'arbitro ha fermato il gioco e si è scusata per l'accaduto trovandosi sulla linea di corsa della calciatrice. Alla fine la partita si è conclusa tre a zero per le inglesi.