Osvaldo irriconoscibile dopo il video in lacrime: il cambiamento è scioccante

Dopo il video pubblicato sui social e nel quale raccontava le sue dipendenze e le difficoltà che sta tentando di superare, Daniel Osvaldo torna a farsi vedere in pubblico. L'ex centravanti di Roma, Juventus, Boca Juniors e della Nazionale, si è recato allo stadio, ad assistere al match tra Talleres e San Martin.

Osvaldo, le parole che hanno commosso i tifosi

Cappello in testa, occhiali da sole e sigaro in bocca, Osvaldo era davvero irriconoscibile. L'ex centravanti aveva commosso il web con un lungo video: "Sento la necessità di dire che è da tempo che lotto contro la depressione che mi ha portato ad alcune dipendenze, alcol e droga, sento che la vita mi sta sfuggendo di mano", aveva dichiarato. "Ho una malattia specifica, perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze, cado nell’autodistruzione e praticamente vivo solo chiuso in casa".