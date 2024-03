Francia, Mbappé sul futuro: "Quando arriveranno gli Europei..."

Mbappé sul futuro: "Siamo alle battute finali. E il Triplete..."

Kylian Mbappé, capitano della Francia di Didier Deschamps, è riuscito a dribblare l'ennesima domanda sul suo futuro, sempre più lontano dal Psg, complice il corteggiamento del Real Madrid: "Non ho annunciato nulla perché non ho nulla da annunciare - ha ribadito l'ex Monaco in conferenza stampa -. Se non l'ho fatto è perché non ho nulla da annunciare. Siamo nel rush finale di stagione. Rimango concentrato su tutte le competizioni col Psg. L'idea di raggiungere il triplete è più importante che restare o meno. Il mio futuro è irrilevante. Tutti nel club sono concentrati sul finire bene la stagione e le mie energie sono concentrate su questo. Il giorno in cui dovrò annunciarlo lo dirò. Non l'ho mai nascosto. Mi dispiace deludervi, ma non ho niente di succoso da annunciare. Mi concentrerò sulla Francia quando arriveranno gli Europei. Penso che per allora tutto sarà risolto".