Tutti pazzi per il personal shopper dei calciatori: chi è Malick, l'uomo "più importante di Messi"

Esiste una persona che veste i calciatori. Si chiama Malick Sall, personal shopper dei calciatori. Le Parisien parla di lui: è stato calciatore, oggi ha 41 anni e fa questo lavoro dal 2011. Tutti i calciatori conoscono il suo nome e ha circa cinquecento clienti sparsi in tutto il mondo. Non si definisce uno stilista: "I look sono i giocatori che li scelgono. Ma sono un personal shopper, porto solo gli outfit".