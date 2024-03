Argentina, Lautaro si sblocca: Costa Rica sconfitto per 3-1

Lautato, gol in corsa con l'Argentina

Lautaro è entrato in corsa, per la precisione al 71': ci ha messo appena 6 minuti a trovare la via del gol con un destro incrociato sull'assist di Rodrigo De Paul. Si interrompe così un digiuno che durava dal 24 settembre 2022, dal 3-0 all'Honduras. Poi una lunga astinenza di oltre 800'. Ora c'è un nuovo inizio e la fine di una maledizione. Negli ultimi minuti hanno trovato spazio in campo anche Nico Gonzalez (Fiorentina) e Valentin Carboni (Monza), che è andato vicino alla marcatura.