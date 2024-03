Messi si sbilancia sul futuro: "Addio al calcio? Ecco quando succederà"

Intervistato dal podcast "Big Time", Lionel Messi ha parlato così della possibilità di ritirarsi dal calcio giocato: "So che lo sentirò, me ne accorgerò quando non riuscirò ad aiutare più i miei compagni in campo. Sono molto autocritico, so quando sto bene, quando sto male, quando gioco bene e quando gioco male. Se farò bene, proverò a continuare perché è giocare a Calcio è ciò che amo".